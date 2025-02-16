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القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش: سنحول غزة كلها إلى جباليا بعد العودة إلى القتال وليس للفلسطينيين في غزة ما يبحثون عنه خلال العقد المقبل

Lebanon 24
16-02-2025 | 00:58
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