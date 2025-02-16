Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: شحنة القنابل الثقيلة التي أخر بايدن تسليمها وصلت الليلة الماضية إلى إسرائيل

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
76 ألف طن.. إسرائيل تتسلّم شحنة القنابل الثقيلة من أميركا
lebanon 24
16/02/2025 10:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن قائمة الرهائن سيتم تسليمها خلال ساعات قليلة
lebanon 24
16/02/2025 10:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتسليم قائمة الأسماء الليلة ولا نية لديها لنسف الاتفاق مع حماس
lebanon 24
16/02/2025 10:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: في أعقاب التقدم في المفاوضات ألغى وزير الخارجية ساعر زيارته إلى المجر وسيعود الليلة للمشاركة في النقاشات والتصويت على الصفقة في الكابينيت
lebanon 24
16/02/2025 10:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:17 | 2025-02-16
03:16 | 2025-02-16
03:15 | 2025-02-16
03:14 | 2025-02-16
03:04 | 2025-02-16
03:04 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24