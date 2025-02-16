الراعي في عظة الاحد: نحن بحاجة إلى نشر حضارة المحبة والحقيقة وهذه الحضارة لا تمتلكها الدولة بل المجتمع و لنصلي من أجل المسؤولين ليجعلوا من الدولة مجتمعا شبيها بالمجتمع اللبناني بتنقيته من شوائبه

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