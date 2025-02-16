Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": اليونيفل تبلغت أن العدوّ الإسرائيلي سيقوم بتفجير كبير في منطقة سدانة بعد قليل

Lebanon 24
16-02-2025 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ نفذ عملية تفجير في جبل السدانة وبين بلدتيّ كفرحمام والهبارية
lebanon 24
16/02/2025 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "جسم مشبوه" قبل قليل في منطقة "زرعيت" عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
16/02/2025 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": فريق من الصليب الأحمر يتوجه لانتشال جثامين 3 شبان قتلهم العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة في محيط مزارع شبعا المحتلة
lebanon 24
16/02/2025 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير نفذه العدوّ الإسرائيلي في عيتا الشعب
lebanon 24
16/02/2025 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:49 | 2025-02-16
09:45 | 2025-02-16
09:37 | 2025-02-16
09:32 | 2025-02-16
09:25 | 2025-02-16
09:17 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24