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هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:37
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