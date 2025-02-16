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الرئيس نجيب ميقاتي: ندعو جميع الاطراف الى عدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي عملت حكومتنا على دراستها ووضعتها كمشاريع قوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:55
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