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المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: سأتوجه للسعودية اليوم بصحبة مستشار مجلس الأمن القومي مايك والتز

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:10
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