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فوكس نيوز عن ويتكوف: اتصالاتي مع المسؤولين بالشرق الأوسط كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:16
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