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مكتب نتنياهو: فريق التفاوض الإسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-02-2025 | 11:51
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