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الشيخ قاسم: ادعو الحكومة اللبنانية ان تعيد النظر في قرار منع الطيران الايراني وان تعبر عن موقفها السيادي

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:09
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الشيخ قاسم: ما هدمته إسرائيل في الأرض اللبنانية هدمته في الدولة اللبنانية ومسؤولية الدولة إعادة الإعمار ونحن نساعد رغم كل الضغوط والصعوبات وسنبقى مع الناس ولن نترك الناس لا بالترميم ولا بالإعمار... هذه مسؤولية متلزمون فيها
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16/02/2025 22:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/02/2025 22:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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