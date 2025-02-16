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"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي شن هجوما على مخازن أسلحة في عمق لبنان تزامنا مع خطاب أمين عام حزب الله

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:10
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