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الجيش الاسرائيلي رفض دخول الجيش والصليب الأحمر إلى حولا لإنتشال جثمان الشهيدة عطوي وتحرير المواطنين (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:50
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