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اليونيفيل: ندعو الجيش للانتشار في جنوب لبنان ونعمل بشكل وثيق معه ونرحب بأي مبادرة تفضي لتطبيق القرار 1701 (الحدث)

Lebanon 24
16-02-2025 | 14:53
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بري أكد رفض اي تمديد لمهلة الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المقرر في ١٨ الجاري كما رفض نشر أي قوات اجنبية في اي مواقع حدودية لافتا إلى أن اليونيفيل والجيش جاهزان لهذه المهمة (LBCI)
lebanon 24
17/02/2025 00:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
17/02/2025 00:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
17/02/2025 00:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/02/2025 00:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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