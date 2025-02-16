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"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يفرج عن المواطنين حسن حمود وهايل قطيش اللذين اعتقلهما ظهرا أثناء دخولهما إلى الحي الشرقي في بلدة حولا

Lebanon 24
16-02-2025 | 15:06
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