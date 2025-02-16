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الخارجية الفلسطينية: نرحب بالبيان الختامي للقمة الإفريقية وموقفها المشرف بشأن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد شعبنا ورفض مخططات التهجير

Lebanon 24
16-02-2025 | 16:00
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