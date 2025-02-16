"أكسيوس": اجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة ترامب وبوتين سيُعقد الثلاثاء في الرياض

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