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"أكسيوس": اجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة ترامب وبوتين سيُعقد الثلاثاء في الرياض

Lebanon 24
16-02-2025 | 18:00
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