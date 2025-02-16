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رئيس الوزراء البريطاني: مستعدّون لنشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا لتطبيق أيّ اتفاق سلام محتمل
Lebanon 24
16-02-2025
|
18:24
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