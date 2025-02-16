Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن تدمير 90 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
17/02/2025 08:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
17/02/2025 08:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: إسقاط 81 طائرة مسيّرة من أصل 112 أطلقتها روسيا خلال الليل
lebanon 24
17/02/2025 08:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 28 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
lebanon 24
17/02/2025 08:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:27 | 2025-02-17
01:23 | 2025-02-17
01:19 | 2025-02-17
01:18 | 2025-02-17
00:58 | 2025-02-17
00:57 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24