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"لبنان 24": جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدة كفرشوبا بالدبابات والجرافات

Lebanon 24
17-02-2025 | 01:23
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