Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: اليسار يروج لمزاعم كاذبة بأنني من منعت الصفقة التي كان من المفترض أن تتم قبل أشهر عدة

Lebanon 24
17-02-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن غفير: قلت لنتنياهو إن استمرارك في الصفقة خطأ تاريخي وأنت تعيدنا إلى الوراء
lebanon 24
17/02/2025 11:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقرر بحث مسألة الكرفانات في الأيام المقبلة عقب المشاورات الأمنية التي ترأسها نتنياهو أمس
lebanon 24
17/02/2025 11:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنقرر في اجتماع الكابنيت الخطوات المقبلة التي ستتخذها إسرائيل
lebanon 24
17/02/2025 11:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن مسؤول إسرائيلي رفيع: المشاورات التي سيجريها نتنياهو ستبحث الموقف من مهلة ترامب بشأن المختطفين
lebanon 24
17/02/2025 11:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:09 | 2025-02-17
04:05 | 2025-02-17
03:57 | 2025-02-17
03:41 | 2025-02-17
03:40 | 2025-02-17
03:36 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24