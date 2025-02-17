"لبنان 24": مُحلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة

Lebanon 24