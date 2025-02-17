الرئيس عون: دوركم الاستشاريّ أساسيّ في مساعدة الحكومة، فلا تتردَّدوا في تصحيحِ المسار عند الضرورة، تحقيقًا للمصلحة العامّة، لا للمصلحة الشخصيّة

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