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الرئيس عون: دوركم الاستشاريّ أساسيّ في مساعدة الحكومة، فلا تتردَّدوا في تصحيحِ المسار عند الضرورة، تحقيقًا للمصلحة العامّة، لا للمصلحة الشخصيّة

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:13
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