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البطريرك الراعي: أمام شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وعودة أموال المودعين

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:16
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