Advertisement

أخبار عاجلة

السفير المصري: نُندد بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان لما ترفعه من تكلفة إعادة الإعمار ولما تشكّله من اختراق للسيادة اللبنانية

Lebanon 24
17-02-2025 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: ما هدمته إسرائيل في الأرض اللبنانية هدمته في الدولة اللبنانية ومسؤولية الدولة إعادة الإعمار ونحن نساعد رغم كل الضغوط والصعوبات وسنبقى مع الناس ولن نترك الناس لا بالترميم ولا بالإعمار... هذه مسؤولية متلزمون فيها
lebanon 24
17/02/2025 15:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: نحن اليوم تحت الإملاءات الاسرائيلية وليس فقط الهيمنة الأميركية وما حصل مع الطائرة الايرانية هو بمثابة إهانة للسيادة اللبنانية والأجهزة الأمنية
lebanon 24
17/02/2025 15:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: سنتفق مع الحكومة اللبنانية الجديدة على موعد لتنظيم مؤتمر من أجل إعادة الإعمار في لبنان
lebanon 24
17/02/2025 15:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ملتزم بتحقيق إعادة الإعمار ويجب أولا إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتأمين شروط الإستقرار في الجنوب وللأسف كلفة الإعمار وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار
lebanon 24
17/02/2025 15:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:52 | 2025-02-17
08:51 | 2025-02-17
08:50 | 2025-02-17
08:48 | 2025-02-17
08:47 | 2025-02-17
08:46 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24