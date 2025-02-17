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رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد نقابة المحررين: سأعمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم لنضع البلاد على السّكة الصحيحة وإعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات ولا مجال لأيّ مساعدة خارجيّة دون إصلاح
Lebanon 24
17-02-2025
|
05:33
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