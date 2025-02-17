رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد نقابة المحررين: سأعمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القسم لنضع البلاد على السّكة الصحيحة وإعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات ولا مجال لأيّ مساعدة خارجيّة دون إصلاح

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