"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يجري عمليات تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة في منطقة راس الظهر غرب بلدة ميس الجبل مع توغل آليات ودبابات العدوّ في منطقة حوشين غرب البلدة

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