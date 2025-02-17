رئيس الجمهوريّة لرئيس بعثة "اليونيفيل": لبنان رئيسًا وحكومةً وشعبًا يرفض أيّ اعتداء على "اليونيفيل" الذين جاؤوا إلى لبنان للمساعدة في تحقيقِ الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيقِ القرارات الدوليّة وقد سقط منهم شهداء

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