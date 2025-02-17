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الجيش السوداني: قواتنا تتقدم في محور "جسر كوبر" ومستشفى يونيفرسال بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:31
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