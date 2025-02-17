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الخارجية القطرية: دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ من شن العدو الإسرائيلي غارة على جنوب لبنان

Lebanon 24
17-02-2025 | 08:18
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