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سموتريتش لنتنياهو: فور استئناف القتال علينا احتلال 10% من غزة وفرض سيادتنا

Lebanon 24
17-02-2025 | 08:46
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