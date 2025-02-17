وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليقا على طلب لإصدار مذكرة توقيف بحقه في بلجيكا: الأمر لا يمثل أية أهمية لي ومتأكد أن زيارتي ستكون ناجحة

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