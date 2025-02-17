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فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين: يرجح أن يقر ترمب سحب القوات الأميركية من دول البلطيق وربما أبعد للغرب

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:00
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