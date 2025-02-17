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الجيش الإسرائيلي: سيسمح غدا للبنانيين بالوصول إلى القرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة وحولا وميس الجبل

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:07
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