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الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي جدد التزام القاهرة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:03
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