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"واشنطن بوست": الجانب الأوروبي طلب من أميركا إرسال قوات إلى أوكرانيا تشمل الاستخبارات والاستطلاع

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:38
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