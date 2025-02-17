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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا يجب أن تصبح منزوعة السلاح ومحايدة وليست جزءا من أي تكتل أو تحالف

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:06
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