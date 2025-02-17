الخارجية المصرية: الوزير عبدالعاطي أكد خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوربي للشرق الأوسط أن مصر تبلور تصورا متكاملا يضمن إعادة إعمار غزة مع وجود الفلسطينيين على أراضيهم

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