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الخارجية المصرية: الوزير عبدالعاطي أكد خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوربي للشرق الأوسط أن مصر تبلور تصورا متكاملا يضمن إعادة إعمار غزة مع وجود الفلسطينيين على أراضيهم

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:59
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