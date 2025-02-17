Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الإعلام: الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة

Lebanon 24
17-02-2025 | 13:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام: رئيس الجمهورية تطرق خلال الجلسة إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر
lebanon 24
17/02/2025 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عرض مع وزير الإعلام الأوضاع العامة وقانون الإعلام المرئي والمسموع
lebanon 24
17/02/2025 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الحكومة أقرت البيان الوزاري
lebanon 24
17/02/2025 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار والتعاون من أجل تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي
lebanon 24
17/02/2025 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2025-02-17
14:35 | 2025-02-17
14:28 | 2025-02-17
14:19 | 2025-02-17
14:19 | 2025-02-17
14:18 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24