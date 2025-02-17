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وزير الإعلام للجزيرة مباشر: موقف الحكومة يؤكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وبسط سيادتنا
Lebanon 24
17-02-2025
|
15:07
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