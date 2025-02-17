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"رويترز": الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين تتحدث عن ضربة بطائرات مسيّرة أصابت محطة ضخ بخط أنابيب النفط في روسيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:02
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