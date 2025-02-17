Advertisement

أخبار عاجلة

التلغراف: الاتفاقية التي وصلت مكتب زيلنسكي من إدارة ترامب تتجاوز بكثير السيطرة على المعادن الحيوية فهي تعني استعمارا اقتصاديا أميركيا لأوكرانيا بشكل قانوني

Lebanon 24
17-02-2025 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: صفقة المعادن الحيوية التي اقترحتها واشنطن لم تكتمل بعد (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/02/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة الفرنسي: يجب على أوروبا الرد بشكل موحد على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب
lebanon 24
18/02/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تخطط للضغط على الحلفاء الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو
lebanon 24
18/02/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة التلغراف: إدارة ترامب توقف خطة السلام في أوكرانيا!
lebanon 24
18/02/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-02-17
18:18 | 2025-02-17
18:14 | 2025-02-17
17:55 | 2025-02-17
17:45 | 2025-02-17
17:42 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24