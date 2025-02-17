التلغراف: الاتفاقية التي وصلت مكتب زيلنسكي من إدارة ترامب تتجاوز بكثير السيطرة على المعادن الحيوية فهي تعني استعمارا اقتصاديا أميركيا لأوكرانيا بشكل قانوني

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