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الأمين العام لحلف النيتو ل"سي إن إن": أوكرانيا ستكون على طاولة التفاوض لأن الأمر يتعلق بها

Lebanon 24
17-02-2025 | 17:29
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