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"يديعوت أحرونوت": إسرائيل طلبت الإفراج عن 6 رهائن السبت مقابل إدخال مئات الكرفانات إلى غزة

Lebanon 24
17-02-2025 | 18:14
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