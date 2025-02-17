ماكرون‬⁩: نرغب في تحقيق سلام راسخ في ⁧‫أوكرانيا‬⁩ وعلى ⁧‫روسيا‬⁩ وقف عدوانها وإعطاء ضمانات أمنية موثوقة للأوكرانيين

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