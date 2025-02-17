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رئيس صندوق الثروة الروسي: الشركات الأميركية خسرت 300 مليار دولار منذ حرب أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:15
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