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رئيس صندوق الثروة الروسي: الشركات الأميركية خسرت 300 مليار دولار منذ حرب أوكرانيا
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:15
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