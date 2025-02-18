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"لبنان 24": جرافات الجيش واليونيفيل باشرت فتح الطرقات في كفركلا للوصول الى داخل البلدة

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:42
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