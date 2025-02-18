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رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة في 25 و26 شباط 2025 لمناقشة البيان الوزاري للحكومة

Lebanon 24
18-02-2025 | 02:54
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