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قيادي قي قسد: اجتماع الفصائل الكردية أسفر عن اتفاق بإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:19
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