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سكاي نيوز: 4 جرافات لإزالة الركام تتحرك من معبر رفح المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم استعدادا لإدخالها قطاع غزة

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:34
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