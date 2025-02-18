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"لبنان 24": دخول الجيش الى المنطقة التي كانت محتلة في برج الملوك وفريق من الهندسة يعمل على ازالة السواتر والكشف على اي اجسام غريبة

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:00
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